С 1 февраля вырастут выплаты льготникам: кого порадует сумма на счете

В России со следующего месяца ожидается масштабный рост социальных выплат льготным категориям граждан. Об этом сообщает издание Life.

В частности, как отмечается, на прибавку могут рассчитывать федеральные льготники, малоимущие, семьи с детьми и пенсионеры. Выплаты проиндексируют на 7,4%, говорится в публикации.

В Социальном фонде России подчеркнули, что с 1 февраля ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы составит 5324,84 рубля, инвалидам II группы — 3802,78 рубля, а инвалидам III группы — 3044,15. Кроме того, прогнозируется увеличение материнского капитала на первого ребенка до 630 380,78 рубля, на второго — до 833 024,74, а доплату на второго ребенка повысят до 202 643,96.

«Компенсация набора социальных услуг с 1 февраля составит 1578,50 рубля. Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию будет 141 480,16 рубля», — говорится в публикации.

В СФР отметили, что предельная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию составит 108 784,04 рубля. Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию составит 435 136,16 рубля.

Также сообщается, что индексация ждет работающих пенсионеров, которые собираются уволиться в феврале. Прибавка к пенсии ожидает и пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. В России устанавливают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8134 рубля 88 копеек. Если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, эту сумму повышают на соответствующий районный коэффициент.

Кроме того, как отмечается, со следующего месяца скорректируют размер доплат к пенсиям некоторым гражданам. Речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также об отдельных категориях работников организаций угольной промышленности.