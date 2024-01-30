Появилась мошенническая схема с платежами по СБП

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил об увеличении случаев со взломом баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, злоумышленники после получения доступа к данным о потенциальных жертвах и их предпочтениях находятся в ожидании крупного заказа. Затем они перехватывают контактный номер покупателя и отправляют человеку липовую ссылку СБП.

Собеседник пояснил, что платежи через Систему быстрых платежей являются безотзывными. Цель злоумышленника – получить деньги, снять их и после этого исчезнуть, указал он. Кредитные организации не могут их контролировать, отметил специалист.

Не стоит пренебрегать проверкой ссылок на оплату через СБП – это позволит не нарваться на мошенника, подчеркнул Мясоедов. Адресаты указаны на всплывающей странице, добавил он. Также эксперт рекомендовал проверять реквизиты получателя при оплате по QR-коду.