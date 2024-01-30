В России могут ввести невозвратные тарифы в отелях

В России может появиться закон, который закрепит механизм невозвратных тарифов при бронировании отелей и гостиниц в стране. С такой инициативой выступили в Российском союзе туриндустрии совместно с представителями гостиничного бизнеса.

Штрафы за незаселение могут быть введены уже в ближайшее время.

Поводом для разработки проекта стало увеличение числа случаев, когда клиенты отказывались от бронирования за несколько дней из-за чего отели стали нести большие убытки.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрены штрафы или иные санкции для потенциальных гостей. В ряде других стран невозвратные штрафы в отелях являются частой практикой.

При этом для туристов будут и положительные изменения: такие тарифы будут стоить меньше, чем стандартные. По словам представителей Российского союза туриндустрии, стоимость сократится примерно на 20-30 процентов. Если проект примут, что клиенты смогут сэкономить, а бизнес перестанет нести убытки при внезапной отмене брони, передают «Известия».

Ожидается, что туристический поток по России в 2024 году может вырасти до 44–46 миллионов человек. Россияне в 2023 году совершили по стране более 80 миллионов поездок с целью отдыха.

Отечественные туроператоры составили рейтинг стран, которые будут популярны среди российских туристов в этом году. Так, согласно данным АТОР, самыми востребованными маршрутами в этом году станут Турция, Азия и Китай.