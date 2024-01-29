Психолог дала совет, как правильно просить прибавку к зарплате

Прежде чем начать разговор с начальством о повышении зарплаты, сотруднику нужно подготовиться, правильно оценив свои профессиональные навыки и стоимость на рынке труда. Об этом рассказала «Комсомольской правде» психолог Анна Девятка.

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По ее словам, многие сотрудники перед разговором о повышении заплаты делают ошибку, переоценив свои профессиональные навыки и значимость для компании.

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«Необходимо сориентироваться в уровне своих компетенций и стоимости себя как специалиста на рынке труда. Ошибка, которую делают многие — это зазнайство и переоценка своего профессионализма. В этом случае просьба о повышении зарплаты превращается в требование и шантаж работодателя», — пояснила Анна Девятка.

Также психолог отметила, что в ходе разговора сотруднику нужно будет «рассказать, почему он считает, что зарплата должна стать выше».

И третье условие для успешных переговоров, по ее словам, заключается в правильном выборе времени для них. Важно не упустить момент утверждения бюджета на следующий год, иначе изменения в окладе станут невозможными.

«Уточняйте, какие есть возможности, что руководство ждет от вас, чтобы увеличить денежное вознаграждение. Помните, что начальство — тоже люди, и с ними можно и нужно прояснять условия сотрудничества», — заметила она.

При этом результаты исследования сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие 350 представителей российских компаний из всех регионов России, свидетельствуют о том, что просить прибавки оклада нужно не чаще раза в год.

Более половины работодателей (56%) готовы увеличивать заработную плату сотрудникам при их готовности брать на себя дополнительные обязанности, а 52% ориентируются на профессиональные успехи сотрудника.