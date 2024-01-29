Названы самые востребованные профессии в 2024 году

Заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал о наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессиях в 2024 году.

«Например, уже сейчас особую популярность набирает телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, также будут пользоваться спросом специалисты в биологических и химических технологиях.