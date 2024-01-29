Эксперты объяснили, почему в аптеках стало меньше лекарств дешевле ₽100

В 2023 году ассортимент лекарств в аптеках сократился на 11% относительно 2022 года — с 21,6 тысячи до 19,4 тысячи торговых позиций, сообщает РБК со ссылкой на подсчёты компании DSM Group. Заметнее всего снизился ассортимент препаратов стоимостью до 100 ₽ за упаковку — на 24%, до 4,6 тысячи товарных позиций. Для сравнения, в 2020 году их было почти в два раза больше — 8,8 тысячи позиций. Более ранних данных нет.

Недорогие лекарства пользуются спросом, их доля в аптечных продажах составляет 32,5% упаковок. Больше только у лекарств стоимостью от 100 ₽ до 500 ₽ — 48,2%.

Сокращение ассортимента дешёвых лекарств началось более пяти лет назад, когда рынок оказался перенасыщен и компаниям пришлось снимать часть лекарств с производства, утверждают в DSM Group. Сами покупатели переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты. Например, вместо активированного угля теперь используются абсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина — ибупрофен. Тенденцию подтверждают и в аптечных сетях.