Экономисты назвали причину повышенного спроса на наличные деньги

В российских банках зафиксировано увеличение спроса на наличные средства со стороны граждан — средний чек снятия нацвалюты РФ в банкоматах стал больше, чем ранее. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно информации Центробанка, за три квартала минувшего года россияне сняли 24,1 трлн руб., а за три квартала 2022-го — 21,4 трлн руб. (+12,4%). В банке «Русский стандарт» также наблюдали рост среднего чека в 2023 году. Если в 2022 году он составил 28 тыс. руб., то в 2023-м — 35 тыс. руб. При этом специалисты указали на сохранение среднего чека внесения средств через банкоматы на счета в прошлом году.

Эксперты считают, что увеличение спроса на наличные — «типичная реакция населения на периоды нестабильности». По их словам, граждане в прошлом году стали отдавать предпочтение хранению сбережений дома.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, россияне стали больше нуждаться в наличных в связи с крупными приобретениями, ремонтными работами и строительством.

При этом специалисты прогнозируют снижение спроса на наличность в текущем году. По их словам, это может быть связано с падением ключевой ставки и уровня инфляции.