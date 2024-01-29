В Госдуме предлагают оставить после 2025 года индексацию пенсий с 1 января

"На самом деле, если вспомнить, то до 2019 года пенсии с 1 января и не индексировались. Только с 1 февраля. С 2019 по 2024 годы в рамках пенсионной реформы были заложены параметры индексации страховых пенсий не менее чем на тысячу рублей ежегодно. С 2025 года все должно вернуться к старой схеме, когда пенсии увеличивались с 1 февраля на индекс фактический инфляции за прошлый год. Почему с 1 февраля? Потому что именно к этому времени обычно готовы данные Росстата по инфляции за минувший год. А с 1 апреля возможна вторая индексация - в соответствии с доходами Социального фонда России", - рассказал Нилов.