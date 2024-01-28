Юрист разоблачил схему ухода известных блогеров от налогов

Юрист Дмитрий Григорьев раскрыл, каким образом популярные российские блогеры избегают уплаты налогов и какими последствиями это может грозить. Его слова передает газета «Известия».

По информации юриста, некоторые недобросовестные блогеры, имеющие доходы в сотни миллионов рублей, открывают несколько маленьких фирм с системой упрощенного льготного налогообложения, между которыми распределяются доходы и существенно уменьшается налоговая ставка.

«Если они регистрируют без учета НДС, то они экономят 18% дохода», — уточнил Григорьев.

Юрист предупредил, что за совершение подобных махинаций предусмотрена уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение.

«Они экономят огромные деньги, обороты в целом там достаточно большие, там сотни миллионов рублей», — заключил эксперт.