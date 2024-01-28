Володин напомнил о повышении размера маткапитала с 1 февраля

Материнский капитал и другие социальные выплаты проиндексируют в России с 1 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты парламента. Парламентарий напомнил, что размер маткапитала вырастет до 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей на второго.

Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства — в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете, — сказал Володин.

Также спикер Госдумы напомнил, что с 1 февраля в России вступают в силу законы о применении специальных экономических мер, информировании о вкладах, установлении границ населенных пунктов, добровольной пожарной охране, экологической повестке в энергетике, допуске и доступе к гостайне, регулировании хостинга, контролировании деятельности МФО, обжаловании действий разрешительных органов.