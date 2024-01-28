Названа категория россиян, которым планируют повысить пенсию

Самозанятые россияне, которые платят взносы на обязательное пенсионное страхование, могут быть приравнены к неработающим пенсионерам. В таком случае им тоже будут индексировать пенсию и платить больше. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Он указал, что самозанятым пенсионерам для получения права на индексацию необходимо не состоять в числе работающих лиц. Министерство труда уже предложило исключить их из этого списка. В данный момент законопроект проходит межведомственное согласование, после чего попадет на рассмотрение Государственной Думы.

«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», — подчеркнул Соловьев.