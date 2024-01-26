Финансист назвал способы избежать ненужных трат

Планирование семейного бюджета поможет избежать ненужных трат от импульсивных покупок, сказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

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"Учет доходов и расходов и долгосрочное планирование семейного бюджета позволяет экономить до 20% заработанных средств", – говорит он.

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В это же время тренер по личным финансам Максим Темченко посоветовал начинать заниматься этим в самом начале года.

"Во-первых, у человека есть внутренняя готовность начинать жизнь с чистого листа. Во-вторых, планирование лучше всего начинать с подведения итогов предыдущего года", – уточнил эксперт.

Беляев предложил россиянам начать с малого и просто каждый день фиксировать свои траты. Уже спустя месяц станет понятно, на что были потрачены средства. Обычно сумма обязательных платежей по кредиту, квартплате бывает примерно одинаковой.

Специалист отметил, что расходы стоит записывать каждый день, а также разделять их по категориям – продукты, транспорт, одежда, кино, кафе и так далее. С финансовой точки зрения человек будет вести себя правильно, если за месяц будет потрачено не больше чем планировалось.

Получившиеся расходы в такой месяц нужно поделить на 30 дней и получить сумму, которую можно тратить каждый день без последствий для бюджета.

"Скажем, если у вас получилось 1000 рублей на день, старайтесь оставаться в этих рамках. Вы и сами не заметите, как перестанете тратить деньги на ерунду", – посоветовал Беляев.

Также эксперт напомнил, что точно следовать плану на месяц не выйдет, однако сам факт планирования трат уже позволит изменить отношение к деньгам. Финансист посоветовал посчитать доходы и расходы за прошлый год, а также распределить свободные средства на будущий период.

Беляев предложил составить карту прошлого года, узнав цели на расходы по конкретным месяцам. Обычно летом люди тратят деньги на отдых, а в декабре – на новогодние подарки. При этом откладывать финансы просто так не нужно. Следует понимать, на что пойдет сумма, уточнил тот.

Кроме того, эксперт предложил россиянам заняться долгосрочным планированием сразу на 10 лет вперед. Например, посчитать затраты на взятие ипотеки или покупку нового автомобиля.

"Но, конечно, цели тоже нужно ставить реалистичные. Например, если вы понимаете, что ипотеку ваша семья в ближайшие годы не потянет, не надрывайтесь", – сказал он.

Ранее аналитики выяснили, что свыше половины россиян стали больше экономить. В опросе приняли участие 4 тысячи россиян. Аналитики отметили, что 60% опрошенных стали больше экономить, 24% не экономят вовсе.