Эксперты объяснили, как избавиться от ненужных трат и начать копить деньги

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», поделились рекомендациями о ведении бюджета.

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Тренер по личным финансам Максим Темченко отметил: финансовым планированием нужно заниматься в начале года. Он объяснил это тем, что у человека есть внутренняя готовность начинать жизнь с чистого листа. Кроме того, по словам специалиста, планирование лучше всего начинать с подведения итогов предыдущего года.

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Специалисты советуют составить финансовую карту прошлого года и посмотреть, в какие месяцы расходы были выше, и на что пошли деньги.

По словам финансового аналитика, эксперта Ассоциации развития финансовой грамотности Михаила Беляева, личное финансовое планирование позволяет избежать ненужных трат. Он отметил, что с помощью учета доходов и расходов можно сэкономить до 20% заработанных средств.

Беляев отметил, что сумма обязательных платежей из месяца в месяц бывает примерно одинаковой. Важно вычислить, на что уходят остальные средства, подчеркнул собеседник. Он рекомендует записывать траты по разделам. Так, важно зафиксировать, сколько уходит на продукты, транспорт, одежду, кино, кафе и т. д.

Специалисты указывают на наличие трех основных этапов контроля семейного бюджета. Так, сначала важно спрогнозировать, какие ожидаются доходы, оценить предстоящие расходы, распределить оставшиеся средства по «конвертам». Последний этап нужен для того, чтобы понять, какие суммы можно отложить на те или иные финансовые цели.

«Для начала посмотрите: сколько удалось заработать в прошлом году? Какие у вас источники дохода, сколько их? И сколько вы потратили за год, на что?» — заявил Темченко.

На первом этапе записывать доходы-расходы можно на бумаге, в дальнейшем это стоит делать с помощью программы Excel, специального сервиса или мобильного приложения, отметили экономисты.