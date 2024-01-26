Эксперт оценил идею о самозапрете на выдачу кредитов
Юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером рассказал о проблеме с оформлением злоумышленниками кредитов на россиян без их ведома, а также прокомментировал идею дать гражданам возможность вводить самозапрет на кредиты через банки и микрофинансовые организации (МФО).
Согласно данным РБК, законопроект о самозапрете на кредиты снова находится в активной фазе обсуждения, его новая версия предполагает возможность подавать заявления о запрете не только через "Госуслуги", но и банки и МФО. При этом срок вступления закона в силу в целом смещается на 15 января 2025 года, а ключевых пунктов, связанных с работой кредиторов - на 15 января 2026 года. Издание отмечает, оба этих вопроса окончательно не решены. Как напомнил ТАСС, Госдума в октябре 2023 года приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.
Сейчас существует серьезная опасность, что по скану паспорта человека [злоумышленники] могут взять без его ведома несколько микрозаймов размером до 30 тыс. рублей. В настоящее время это допустимо, и я знаю о случаях, когда абсолютно вменяемые люди, которые не собирались брать никаких кредитов, получали сообщения от судебных приставов о том, что они должны деньги микрофинансовым организациям, что все соответствующие суды уже прошли. И в этих случаях деньги списывали с банковских карт людей. Поэтому, полагаю, на проблему следует смотреть глубже – рассматривать не только самозапрет, но ситуацию с контролем выдачи кредитов в целом. На первое место я бы поставил проблему, когда огромному числу россиян выдают кредиты без их ведома, и узнают об этом они уже только после того, как банки или микрофинансовые организации обращаются в суд, суд проходит, и выносится решение не в пользу должника. После этого должники получают смс-сообщение, в котором говорится, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство. Это основная проблема.Генрих ДевяткинДоцент Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ
Кредиты на граждан без их ведома зачастую оформляют телефонные мошенники, отметил специалист.
«Одна из распространенных схем заключается в следующем: мошенник звонит человеку и в процессе разговора узнает, в каком банке у него есть счет. В ходе диалога злоумышленник скачивает приложение этого банка и убеждает жертву сообщить информацию из нескольких поступивших тому смс-сообщений от банка, которая нужна для верификации пользователя в системе и для получения кредитов. Поэтому, полагаю, самозапрет на кредиты – это нужная и полезная норма. Однако пока мне трудно понять до конца, как она будет работать с точки зрения закона, как инициативу планируют реализовывать с технической и юридической точки зрения. Но в целом принятие соответствующих мер необходимо», — сказал Девяткин.
В настоящее время клиенты крупных российских банков зачастую не имеют возможности ввести самозапрет на получение кредитных продуктов, подчеркнул эксперт.
«И этому есть очень простое объяснение: банкам просто неинтересна и невыгодна такая политика. Им все-таки интереснее выдать кредит. Если банковский клиент выражает согласие с таким запретом, то банк так или иначе теряет определенную прибыль. И здесь также стоит отметить, что это ненормально, когда, например, у 18-19-летних студентов уже есть предодобренное предложение от банка на кредит на сумму 150-200 тыс. рублей при том, что эти студенты не работают, а лишь получают стипендию в размере, допустим, 3 тыс. рублей. Поэтому здесь можно отметить, что банки совершенно не заинтересованы в соответствующих нововведениях», — сказал он.
Девяткин также выразил мнение, что самозапрет на кредиты в первую очередь может понадобиться людям, страдающим от игровой зависимости.
«Некоторые наши граждане подвержены игромании, и они могут брать кредиты неконтролируемо. Подобными действиями они ставят под угрозу свои семьи, своих несовершеннолетних детей, загоняя их в кабальное положение. И я выступаю за то, что запрещать таким людям брать кредиты. Однако о самозапрете здесь говорить сложно, но, возможно, в ряде случаев такие люди на него пойдут», — заявил эксперт.
Со временем злоумышленники научатся обходить введенный гражданами самозапрет на выдачу кредитов, считает специалист.
«Уверен на сто процентов, что будут подделывать электронные цифровые подписи, будут обходить запреты и получать доступ к банковским аккаунтам. Все это однозначно будет, вопрос лишь в том, а каком объеме. Сейчас, например, люди лишаются квартир, когда злоумышленники получают их цифровую подпись и продают недвижимость... Любые новые инструменты так или иначе привлекут внимание киберпреступников, так что дальше встает вопрос о цифровой гигиене каждого человека. Никакой панацеи здесь нет», — заключил эксперт.
Центоробанк ранее сообщил о росте числа россиян с тремя и более кредитами.