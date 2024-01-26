Сейчас существует серьезная опасность, что по скану паспорта человека [злоумышленники] могут взять без его ведома несколько микрозаймов размером до 30 тыс. рублей. В настоящее время это допустимо, и я знаю о случаях, когда абсолютно вменяемые люди, которые не собирались брать никаких кредитов, получали сообщения от судебных приставов о том, что они должны деньги микрофинансовым организациям, что все соответствующие суды уже прошли. И в этих случаях деньги списывали с банковских карт людей. Поэтому, полагаю, на проблему следует смотреть глубже – рассматривать не только самозапрет, но ситуацию с контролем выдачи кредитов в целом. На первое место я бы поставил проблему, когда огромному числу россиян выдают кредиты без их ведома, и узнают об этом они уже только после того, как банки или микрофинансовые организации обращаются в суд, суд проходит, и выносится решение не в пользу должника. После этого должники получают смс-сообщение, в котором говорится, что Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство. Это основная проблема.

Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ