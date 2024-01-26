Минфин объявил об аукционе по продаже бриллиантов из Госфонда

Министерство финансов сообщило о грядущем проведении аукциона по продаже бриллиантов из Госфонда. Процесс стартует 27 февраля, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение министерства.

Аукцион начнется в 10:00, уточнило ведомство. Подчеркивается, что продавец бриллиантов из Госфонда — федеральное казенное учреждение «Гохран России». Участие в аукционе предполагает внесение заявителем задатка в размере 9000 рублей (без НДС) в нацвалюте РФ. Его перечисляют по реквизитам, которые указаны в специальном соглашении. Это необходимо сделать не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.

Ранее Министерство финансов провело два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Как стало известно, один из них признали несостоявшимся.