Инвесторам пришли выплаты по замороженным облигациям

Инвесторы из России начали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам. Об этом пишут «Известия».

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Данные были подтверждены в крупных фирмах, таких как «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс».

О предоставлении клиентам полного возмещения цены заблокированных бондов проинформировали издание в ФГ «Финам». На текущий месяц пришелся наибольший объем выплат, следует из данных Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

Как уточняется, средства направляют в российской национальной валюте. Для выплат используют невостребованные доходы иностранных граждан, хранящиеся на счетах Министерства финансов.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Елены Беляевой, за разморозкой доходов россиян по иностранным бондам может последовать приток ликвидности на фондовый рынок. Она не исключила того, что ситуация подтолкнет индекс Мосбиржи выше отметки в 3200 пунктов.