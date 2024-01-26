Эксперт напомнил о правилах безопасного шопинга в киберпонедельник

Россиянам напомнили о правилах безопасного шопинга в киберпонедельник
В 2024 году первый день крупных распродаж, именуемый «киберпонедельником», пройдет 29 января. В этот день многие товары будут продаваться с большой скидкой, что вызовет большую активность интернет-мошенников. Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал простые советы, которые помогут россиянам не стать жертвами аферистов.
В первую очередь в Роскачестве рекомендовали опасаться фишинга, который часто распространяются по e-mail. Поэтому, прежде чем кликать по ссылкам из писем, россиянам рекомендовали посмотреть на адрес электронной почты отправителя.
«Поддельные адреса часто содержат орфографические ошибки и отправляются с общедоступного почтового домена, например, @gmail.com, а также могут включать цифры, буквы или символы. Самое безопасное, что вы можете сделать – самостоятельно зайти на официальную страницу продавца, чтобы посмотреть все акции и скидки непосредственно на его сайте», – посоветовал Кузьменко.
Вторая распространенная угроза, которую стоит остерегаться в киберпонедельник – поддельные страницы магазина. Их можно опознать по ряду признаков, вроде цен ниже рыночных, обязательной предоплате, недоступности самовывоза или отсутствии возможности оплатить посылку при получении.
Также, по словам Кузнецова, при помощи сервиса Whois можно проверить, когда был создан сайт. Если сайт появился недавно, но выдает себя за старый бренд, то он с высокой долей вероятности является вредоносным.