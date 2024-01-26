Эксперт напомнил о правилах безопасного шопинга в киберпонедельник

В 2024 году первый день крупных распродаж, именуемый «киберпонедельником», пройдет 29 января. В этот день многие товары будут продаваться с большой скидкой, что вызовет большую активность интернет-мошенников. Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал простые советы, которые помогут россиянам не стать жертвами аферистов.

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В первую очередь в Роскачестве рекомендовали опасаться фишинга, который часто распространяются по e-mail. Поэтому, прежде чем кликать по ссылкам из писем, россиянам рекомендовали посмотреть на адрес электронной почты отправителя.

«Поддельные адреса часто содержат орфографические ошибки и отправляются с общедоступного почтового домена, например, @gmail.com, а также могут включать цифры, буквы или символы. Самое безопасное, что вы можете сделать – самостоятельно зайти на официальную страницу продавца, чтобы посмотреть все акции и скидки непосредственно на его сайте», – посоветовал Кузьменко.

Вторая распространенная угроза, которую стоит остерегаться в киберпонедельник – поддельные страницы магазина. Их можно опознать по ряду признаков, вроде цен ниже рыночных, обязательной предоплате, недоступности самовывоза или отсутствии возможности оплатить посылку при получении.