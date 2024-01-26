Эксперт напомнил о правилах безопасного шопинга в киберпонедельник

Россияне могут столкнуться с аферистами в так называемый «киберпонедельник». О том, как не стать их жертвами, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Напомним, что в этом году первый день крупных распродаж — 29 января.

Эксперт предостерег россиян от перехода по ссылкам из писем, которые им отправляют. Он указал на то, что мошенники зачастую прибегают к фишингу. В этой связи важно обращать внимание на адрес электронной почты отправителя, отметил собеседник. Липовые адреса часто содержат орфографические ошибки и отправляются с общедоступного почтового домена, например, @gmail.com, а также могут включать цифры, буквы или символы.

Эксперт советует заходить на официальную страницу продавца для ознакомления с предложениями. Однако в день массовых распродаж можно встретить поддельные страницы магазина. На таких сайтах цены будут ниже, чем рыночные. Кроме того, мошенники будут предлагать осуществить предоплату, отметил Кузьменко.

Среди других деталей, которые выдают липовые сайты — отсутствие возможности самовывоза и оплаты посылки при получении.