Россиянам упростят механизм установки самозапрета на кредиты

В России вернулись к рассмотрению законопроекта, который упростит механизм установки самозапрета на кредиты. Отмечается, что подать заявление об отказе от получения ссуд хотят разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО), сообщает РБК.