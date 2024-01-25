Путин пообещал повышение уровня МРОТ в 2024 году
В 2024 году в России вырастет уровень МРОТ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
По его словам, в 2024 году размер минимальной заработной платы вырастет «существенно».
«А это в свою очередь отразится на всех других выплатах, включая социальные пособия», — сказал Путин.
Он отметил, что по сравнению с другими годами в РФ «реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос, он выше, чем в предыдущие годы».
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года МРОТ в РФ вырастет на 18,5%, составив более 19 тысяч рублей.
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