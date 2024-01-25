В России вывели из-под налогов некоторые доходы инвесторов

В России освободили от налогов доходы инвесторов, которые возникают в связи с выделением заблокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает агентство «Прайм».

Так, благодаря документу, будут защищены права и законные интересы более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФов, говорится в пояснительной записке. Кроме того, отмечается, что меры негативно не повлияют на бюджеты разных уровней.

Это касается открытых, биржевых и интервальных ПИФах, в состав которых входят активы, заблокированные в связи с рестрикциями Запада.

Управляющим компаниям таких фондов нужно было осенью принять решение о выделении заблокированных активов в закрытый ПИФ или скорректировать тип заблокированного фонда на закрытый. На это был выделен срок - до 15 октября 2023 года.