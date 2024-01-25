В России предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

В России могут законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа. Инициатива направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму готовит совет по развитию цифровой экономики при Совфеде. Об этом «Коммерсанту» сообщил зампред совета Артём Шейкин. Он уточнил, что в рамках весенней сессии планируется внести ряд инициатив.

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Сенатор предлагает расценивать действия лиц, причастных к обороту нелегальных сим-карт, по статье 187 Уголовного кодекса РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

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Среди других предложений Шейкин назвал ужесточение административной ответственности для операторов связи за некачественную проверку достоверности сведений об абоненте — вплоть до прекращения деятельности юридического лица.

«При совершении мошенничеств принятие средств от потерпевших происходит на абонентские номера сотовых операторов, в дальнейшем злоумышленники переводят деньги на банковские счета, цифровые или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах номеров выясняется, что этих лиц и мест их регистрации не существует», — пояснил сенатор.

Он считает, это связано с нарушением операторами законодательства при продаже сим-карт.

Участники рынка, опрошенные изданием, опасаются, что с принятием меры усилится давление на бизнес. Они полагают, что достаточно существующих мер борьбы с телефонным мошенничеством. В частности, штрафов для операторов.

В «МегаФоне» и МТС отказались комментировать инициативу. В «Вымпелкоме» подчеркнули, что в совместной работе над проблемой «серых» сим-карт «важнее сосредоточиться на помощи во внедрении технологий для удобной и надёжной верификации клиентов».

В Tele2 отмечают, что существующее законодательство даёт возможность привлекать нарушителей к ответственности. При этом там уверены, что с помощью сим-карты «не совершается финансовых операций».