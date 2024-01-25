«Бутербродекс» снижается в январе

В России наблюдается снижение «индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») на 2,6 пункта, до 132,9 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупный аналитический ресурс «Чек Индекс».

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Напомним, что данный индекс — показатель, который отражает цены на популярные у граждан РФ продукты для завтрака.

В корзину входят 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, 500 граммов огурцов, 95 граммов растворимого кофе, 1 килограмм сахара.

За основу был взят период с 1 по 15 января. Цены сравнили с показателями второй половиной декабря.

Аналитики пришли к выводу, что в стране увеличился средний чек по огурцам (+ 8,8%, до 211 рублей). Также они зафиксировали его снижение по кофе (-10,4%, до 189 рублей), ветчине (-7,9%, до 199 рублей), сыру (-7,8%, до 201 рубля) и сливочному маслу (- 0,6%, до 161 рубля). Средний чек по сахару и батону не корректировался (62 рубля и 40 рублей соответственно).