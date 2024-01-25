Москвичам назвали топ вакансий с зарплатой до 320 тысяч рублей

Одну из самых высоких зарплат в Москве – до 320 000 рублей в месяц – в январе предлагали главному системному администратору. Об этом Москве 24 сообщили эксперты сервиса "Работа.ру".

Кандидат на эту должность должен иметь опыт по системному администрированию ОС RHEL-based Linux в промышленном enterprise окружении, знать один или несколько языков программирования, а также уметь использовать средства автоматизации Ansible/Jenkins.

На зарплату до 250 000 рублей может претендовать руководитель отдела продаж. Специалист в этой области должен иметь опыт продаж в b2b-сегменте, E-commerce, а также понимать рынок автозапчастей. Примерно такая же заработная плата предлагается и кандидату на пост бизнес-аналитика в Сбере. Будущий сотрудник будет заниматься разработкой, внедрением и улучшением бизнес-процессов по расчету зарплаты, принимать участие в создании UX-дизайнов услуг и приемо-сдаточном тестировании нового функционала, а также анализировать требования от регулятора и других подразделений.

Кроме того, до 230 000 рублей в месяц согласны платить главному инженеру проекта. Кандидат на пост должен иметь опыт в проектировании и знать английский язык для работы с документацией и каталогами иностранных поставщиков. В обязанности специалиста входит проведение расчетов, разработка технологических решений, составление схем, подбор оборудования и разработка чертежей.

Кроме того, жителям столицы предлагают вакансию ведущего архитектора, которому будут платить до 180 000 рублей. От будущего специалиста требуется опыт работы на такой же должности от 7 лет, а также владение AUTOCAD, REVIT, Acrobat. В обязанности будет входить работа в структуре генпроектировщика в составе проекта и со смежными подрядчиками, а также разработка проектной документации.

При этом одна из брокерских компаний Москвы заявила о желании нанять программиста SQL с опытом работы от 3 лет. Ему пообещали платить до 170 000 рублей, однако для этого кандидат должен знать T-SQL, уметь проводить оптимизацию запросов и владеть межсерверными взаимодействиями.

Помимо этого, соискателям предлагают должность врача-косметолога с зарплатой от 150 000 рублей. У специалиста должен быть опыт работы от 3 лет и высшее медицинское образование, а еще сертификаты по косметологии и дерматологии.

Солнечногорская компания хотела нанять юриста с зарплатой от 150 000 рублей. Кандидат должен иметь высшее юридическое образование и опыт работы не менее 5 лет в строительных или инжиниринговых компаниях.

Также до 150 000 рублей предлагали энергичной и опытной няне для ухода за полуторагодовалым мальчиком. В Одинцове разместили вакансию vip-гардеробщика с зарплатой 125 000 рублей. При этом такой сотрудник должен работать не только с vip-гардеробом, но и быть помощником управляющего.