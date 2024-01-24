Многодетные семьи предложили освободить от уплаты НДФЛ

Новой мерой поддержки многодетных семей может стать освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект 24 января внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым.

В пояснительной записке парламентарии сочли недостаточным количеством 2,3 миллиона многодетных семей, проживающих в России по данным Минтруда. Одним из способом стимулировать сограждан разработчики видят отмену НДФЛ для россиян, имеющих статус многодетных.

При этом мера не коснется состоящих на учете в органах опеки и попечительства, правоохранительных структурах, психоневрологических и наркологических диспансерах, а также лишенных родительских прав. Поощрять следует только благополучные, здоровые и морально устойчивые семьи, считают депутаты.

Ранее зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете» рассказала о льготах, которые появятся у многодетных семей с тремя и более детьми после подписания Президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа. Новые меры поддержки, по словам депутата, коснутся обучения детей, трудоустройства родителей и льготного посещения музеев в любом регионе страны.