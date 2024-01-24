Мошенники начали по-новому оформлять кредиты

Телефонные аферисты начали прибегать к оформлению заявок на кредиты и микрозаймы через «Банки.ру». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в индустрии кибербезопасности.

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Напомним, что платформа «Банки.ру» является крупнейшим финансовым маркетплейсом.

Злоумышленники на первом этапе информируют потенциальную жертву о письме из МФЦ. Они называют настоящий адрес центра, чтобы внушить ей доверие. Затем мошенники предлагают отправить письмо на почту по месту прописки и пытаются заставить сообщить им номер отправления, указанный в СМС. В действительности данный код — подтверждение регистрации в сервисе «Банки.ру».

По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Дианы Селехиной, преступники, заполучив данные, могут подать заявку на получение кредита. Как отмечается, подтверждать личность они могут с помощью персональных данных, попавших ранее в даркнет.