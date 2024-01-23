Россияне стали брать больше потребкредитов под залог автомобиля

В конце 2023 года банки стали чаще предоставлять потребительские кредиты под залог автомобилей, пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Их доля в сумме всех одобренных потребкредитов увеличилась с 5% в ноябре до 6,8% в декабре. При этом средний показатель за январь-октябрь составлял только 4,1%.

В декабре объем выдачи ссуд под залог автомобиля вырос на 29,1% и стал наибольшим за весь год. Их число достигло 10,9 тысяч, а сумма — 14,2 млрд рублей.

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Пока на кредиты под залог приходилось всего 2% от количество заключенных договоров. Однако в некоторых банках видят тенденцию на увеличение спроса на этот вид кредитования. Так, в Росбанке и Почта Банке подтвердили РБК рост выдач залоговых кредитов в своем портфеле, а в «Зените», ВТБ и «Открытии» (входит в группу ВТБ) — на рынке в целом.

Главной причиной стало ужесточение требований к необеспеченным ссудам со стороны Центробанка. Теперь банки обязаны использовать повышенные риск-веса по кредитам клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Помимо того, были введены макропруденциальные лимиты. Они устанавливают ограничение по максимальной доле кредитов с определенными характеристиками в общем объеме. Эти нормы вынуждают кредитные организации формировать больше капитала при выдачи ссуд без залога заемщикам с высоким ПДН.

«Выдавать необеспеченные кредиты из-за давления на капитал многим банкам сейчас невыгодно, и интерес к таким продуктам проявляют только игроки, достаточность капитала которых может покрыть их высокий аппетит к риску», — сказала РБК аналитик Banki.ru Инна Солдатенкова.

Кроме того, клиентов могут привлекать условия обеспеченных кредитов. По оценке Солдатенковой, средняя ставка по потребкредитам с залогом находится на уровне 20,2%, а по кредитам наличными — 22,5%. Средний срок же по обеспеченным ссудам вдвое больше и достигает 10 лет, а средняя сумма выдачи выше.