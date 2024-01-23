Пенсии ряда россиян увеличатся с 1 февраля
Основная индексация страховых пенсий в России произошла с 1 января, в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
Выплаты отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров, прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п. Индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год. Рост ожидается в пределах 7,4-7,5 процента.
Ранее стало известно, что российские пенсионеры и предпенсионеры получают несколько налоговых льгот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».