Пенсии ряда россиян увеличатся с 1 февраля

Основная индексация страховых пенсий в России произошла с 1 января, в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты для некоторых россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

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Выплаты отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров, прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п. Индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год. Рост ожидается в пределах 7,4-7,5 процента.