Уборка наледи с балконов приведет к росту тарифов ЖКХ

Уборка снега с балконов жилых домов приведет к росту тарифов ЖКХ. Об этом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Реализация такого нововведения будет связана и с другой проблемой. Предоставить представителям коммунальных служб доступ в квартиры довольно затруднительно. Это показывает практика проверки газового оборудования в домах, отметил Якубовский. Депутат добавил, что более эффективным будет обязать управляющие компании визуально осматривать дома на предмет наледи и доводить информацию до собственников балконов.

По словам другого члена Комитета, Сергея Колунова, очистка балконов также требует навыка промышленного альпинизма и наличия спецоборудования.