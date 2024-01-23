Россиянам рассказали, как оплатить покупку через СБП безопасно

Чтобы не стать жертвой мошенников при оплате покупок через СБП, будьте бдительны и следуйте правилам безопасных покупок, говорится в ТГ-канале Объясняем. РФ.

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Отмечается, что злоумышленники сегодня придумали новую схему, чтобы заполучить деньги пользователей интернет-магазинов. Они вычисляют покупателей, которые оставляют заявку на сайте, звонят им от имени "менеджера" и предлагает оплатить товары со скидкой через систему быстрых платежей по QR-коду. Код присылают в мессенджер. Как только человек проведет платеж, мошенник получит деньги.

Поэтому, прежде чем сканировать QR-коды, особенно при оформлении онлайн-заказов, гражданам рекомендуют убедиться, что они разговаривают с представителями интернет-магазина. Это можно сделать, положив трубку и перезвонив по номеру, указанному на портале магазина.

Также не нужно привязывать в личных кабинетах интернет-магазинов кредитки и карты с овердрафтом - услугой банка, когда можно потратить больше денег, чем есть на счете. Кроме того, не следует переходить по ссылкам с завлекающими акциями и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина.