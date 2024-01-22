Почти каждый четвертый россиянин имеет пассивный доход

Почти каждый четвертый россиянин (24%) заявил о наличии источников пассивного дохода, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «СберСтрахование жизни».

Примечательно, что пассивный доход 85% опрошенных не превышает 20% от объема зарплаты. Еще 7% респондентов отметили, что получают дополнительно 20-50% от основного дохода, для 1% пассивный доход составил 80-100%, сообщает издание.

По данным аналитиков сервиса «СберСтрахование жизни», 16% опрошенных имеют банковский вклад или накопительный счет. Еще 4% россиян инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. Также 1% опрошенных передали свои деньги в доверительное управление.