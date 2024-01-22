Названы категории россиян, имеющих право на военную пенсию

На военную пенсию претендуют граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах России, а также сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, с октября 2024 года выплаты военным пенсионерам проиндексируют на 4,5%.

«С октября 2024-го пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 4,5%, повышение коснется около 3 млн человек. Мера поддержки касается военных пенсионеров, прошедших службу в ВС РФ, и приравненных к ним лиц: сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и других», — сообщил Чаплин.

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Депутат подчеркнул, что выплата назначается за выслугу лет (стаж — более 20 лет), по инвалидности, а также родственникам погибших военнослужащих, потерявшим кормильца. Чаплин отметил, что вдовам погибших военных положены две пенсии: по потере кормильца и пенсия по старости или по инвалидности.

Он также добавил, что мобилизованные, добровольцы и контрактники, проходящие службу в зоне специальной военной операции, имеют право на обычную страховую пенсию. Как объяснил Чаплин, эти лица не являются кадровыми военными.

«Но период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере. Если получена инвалидность в ходе боевых действий, то порядок выплат меняется. Военные претендуют на вторую пенсию — страховую пенсию по старости, если после увольнения со службы военный устроился на официальную работу и имеет достаточный трудовой стаж. Это доступно и тем военным, которые после службы открыли бизнес и перечисляют страховые взносы», — заявил депутат.

По словам Чаплина, также существуют надбавки для особых категорий военных: ежемесячная для военных, ставших инвалидами на службе, а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным, ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам ВОВ. Помимо этого, как подчеркнул парламентарий, доплаты положены семьям военных и сотрудников силовых ведомств.