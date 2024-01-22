Раскрыта новая мошенническая схема с фейковыми приложениями

Телефонные мошенники стали активно пользоваться новой схемой обмана, предлагая своим жертвам проверить подлинность банкнот при помощи якобы официального приложения Центробанка. Об этом в интервью радио Sputnik заявила куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта "Мошеловка", заместитель директора фонда "За права заемщиков" Алла Храпунова.

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По ее словам, злоумышленники звонят и говорят, что человеку нужно обязательно проверить подлинность наличных денег с помощью специального приложения. Приложение "Банкноты Банка России" действительно есть, указала эксперт, однако там нет функции проверки подлинности купюр. Но мошенники доказывают жертве обратное, добавила она.

Для обмана аферисты используют фейковое приложение, похожее на официальное, продолжила Храпунова. После установки такого ПО мошенники получают доступ к данным человека, его контактам и паролям, предупредила куратор. Чтобы не попасться на уловки мошенников, она не рекомендовала переходить по ссылкам, присланным с неизвестных телефонных номеров. Кроме того, уточнила эксперт, нельзя устанавливать предлагаемые приложения.

"Мы всегда предупреждаем: если человек в чем-то сомневается, ему нужно после разговора положить трубку и самому позвонить в то ведомство, которое упоминал собеседник. А также изучить официальный сайт и официальное приложение Банка России", – подытожила Храпунова.

Ранее сообщалось, что аферисты стали красть деньги через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщает МВД, в зоне риска находятся покупатели дорогих товаров в интернет-магазинах.