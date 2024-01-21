Симоньян выступила за введение стопроцентного налога на роскошь

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила за введение 100-процентного налога на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, что после вечеринки блогерши и телеведущей в московском ночном клубе «Мутабор» россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет продолжаться. По словам Симоньян, общество возмутило демонстративное «шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи».

Ввести налог на роскошь она предложила для богатых людей, у которых есть возможность вести «такой образ жизни», «которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте».

«Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы... Я сейчас не говорю о людях о простых, (которым) и так тяжело», — пояснила Симоньян.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года отчисления по налогу на богатых россиян принесут федеральному бюджету 570 миллиардов рублей. С каждым годом сумма будет только расти. В 2024 году казна получит 176,2 миллиарда рублей, в 2025-м — 189,6 миллиарда, а в 2026-м — 204,1 миллиарда.