Эксперты рассказали, какой доход приносят россиянам юани

Китайский юань прочно обосновался на российском валютном рынке. Конкуренция банков за привлечение юаневых депозитов растет — ставки достигают 5% годовых, пишет «КоммерсантЪ».

В частности, в начале января банк «Санкт-Петербург» повысил максимальную ставку по вкладу «Стратег» в юанях с 3% до 3,5% годовых. В конце прошлого года улучшили условия по вкладам в юанях «Уралсиб», МКБ, ВТБ и МТС-банк: ставки выросли до 3,8–4,5% годовых. Максимальная доходность у Новикомбанка — 5% годовых.

Аналитики газеты пояснили, что более высокие доходности доступны по юаневым облигациям — 3,5–8,2% годовых. Вместе с тем, заметили они, не все выпуски одинаково ликвидны, что следует учитывать при выборе бумаг.

В настоящее время, заметили эксперты, на Московской бирже торгуется 25 выпусков юаневых облигаций 14 эмитентов, годом ранее инвесторам было доступно 17 выпусков 10 эмитентов.

По данным газеты, доходность одно-трехлетних облигаций эмитентов первого и второго эшелонов составляет 3,5–8,2% годовых, четырех-пятилетних — 5,8–7% годовых.