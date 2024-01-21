Названы основные уловки мошенников в период праздников и после них

Мошенники используют разные уловки в период праздников и после них для обмана россиян, например фишинговые сайты с «акциями». Об этом рассказал RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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«Основная цель мошенников в этом случае — дать жертве минимум времени для раздумий и выманить информацию о платежных реквизитах или заставить совершить платеж», — отметил специалист.

Например, они могут продавать поддельные билеты со скидками на детские мероприятия. Их часто распространяют в соцсетях, на родительских форумах. Мошенники также нередко присылают письма и сообщения с ложной информации о победе в лотерее или каком-либо другом розыгрыше. Для получения выигрыша они требуют указать данные банковской карты, перейдя по ссылке, после чего крадут средства.

Есть и иные способы — например злоумышленник может использовать технологию дипфейк для подделки голоса человека, а затем используя эту сгенерированную подделку, шантажировать родственником человека и требовать денег. Аккаунты в соцсетях лучше защищать двухфакторной аутентификацией, это позволит снизить вероятность взлома и кражи данных для дальнейшего использования ваших данных в корыстных целях.