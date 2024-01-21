Тосунян заявил, что нужно бороться с навязыванием услуг банками
В России 21 января вступают в силу изменения в Федеральный закон о потребительском кредитовании. Нововведения касаются предоставления допуслуг, расчета полной стоимости кредита, порядка информирования об условиях кредитного договора, периода «охлаждения».
Теперь кредитору запрещено скрывать или предоставлять неполную информацию, а также навязывать дополнительные услуги или формировать у заемщика ошибочное понимание, что они необходимы для оформления потребительского кредита. Увеличен с 14 до 30 календарных дней и период «охлаждения» — срок, в течение которого человек может расторгнуть договор о допуслугах.
Кредитор также обязан предоставить информацию о полной стоимости потребительского кредита. Эта величина (в процентах годовых) должна быть указана тем же шрифтом, что и процентная ставка на официальном сайте организации и в местах оказания услуг, включая интернет.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что Ассоциация и банки к изменениям относятся «с пониманием».
«Конечно, это нагрузка для банков, это определенные усложнения, что увеличивает затратность. Но с другой стороны, такие требования продиктованы обществом и соответственно, их реализует и материализует регулятор. Иногда, конечно, избыточно, иногда пытаясь в большей степени переложить ответственность на банки. Но вместе с тем к этому надо относиться с пониманием и философски, потому что в этом нет ничего противоречащего логике. Действительно, должны быть подробнее описаны условия кредитования. Категорически нужно бороться с навязанными услугами. Мисселинг — это просто безобразие», — прокомментировал Тосунян.
Он считает, что мисселингом злоупотребляют неконкурентные банки, а привыкшие работать в условиях нормальной конкуренции понимают, что навязывать клиенту услуги — это значит завтра потерять его.
«Банкам, занявшим монопольное положение, бывает плевать на то, что клиент может уйти, потому что они через другие механизмы — госпрограммы и прочее пытаются клиентов завязать на себя, либо создают такие условия, что уход дорого обходился бы клиентам», — отметил глава Ассоциации.
«Компромиссом» она назвал и увеличение срока периода «охлаждения».
«Это тоже нагрузка для банков, потому, что одно дело, когда клиент отказывается от продукта в короткий срок, а другое, когда это начинает растягиваться, и потом клиент даже начинает этим инструментом злоупотреблять. Взял-воспользовался, потом вернул, отказался — есть такие спекуляции. Но в этой части тоже будем считать, что регулятор выработал компромисс, и мы с этим должны согласиться», — сказал Тосунян.
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы новым правилам следовали все кредитные организации.
«Чтобы не было так, что на одних это распространяется, а другие, пользуясь своим величием, могут нарушать эти условия или находить очередные хитрые способы обхода того же мисселинга. Мисселинг — это вещь непорядочная и не к лицу банкам», — заключил он.
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