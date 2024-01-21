Тосунян заявил, что нужно бороться с навязыванием услуг банками

«Конечно, это нагрузка для банков, это определенные усложнения, что увеличивает затратность. Но с другой стороны, такие требования продиктованы обществом и соответственно, их реализует и материализует регулятор. Иногда, конечно, избыточно, иногда пытаясь в большей степени переложить ответственность на банки. Но вместе с тем к этому надо относиться с пониманием и философски, потому что в этом нет ничего противоречащего логике. Действительно, должны быть подробнее описаны условия кредитования. Категорически нужно бороться с навязанными услугами. Мисселинг — это просто безобразие», — прокомментировал Тосунян.