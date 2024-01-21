Сегодня продавцы в магазинах часто предлагают оплатить покупку с помощью QR-кода. А некоторые даже настаивают на таком способе оплаты. Разбираемся, в чем здесь выгода для продавца и есть ли угроза для покупателя.

Сейчас доля покупателей, которые рассчитываются в магазинах наличными, становится все меньше. Мы оплачиваем товар банковскими картами, прикладываем к терминалам смартфоны, сканируем QR-код, то есть производим оплату с помощью отечественной Системы быстрых платежей (СБП). В общем, каждый выбирает то, что ему удобнее. Однако для продавца есть разница, каким именно способом вы отдадите ему свои деньги.

Какая именно, «Вечерней Москве» рассказала собственник бухгалтерской компании Ксения Токарева.

— Основная выгода при оплате товара через QR-код — в комиссии, которую удерживает банк при перечислении денег на счет продавцу, — рассказывает эксперт. — Банк России установил предельный размер комиссии, которую финансовые организации могут брать с магазинов за оплату покупок с помощью СБП. Эта ставка составляет 0,4–0,7 процента от суммы платежа. При этом она не может превышать 1500 рублей вне зависимости от процентной ставки.

Таким образом, СБП позволяет продавцу экономить на комиссии. Но это не единственная выгода. При оплате через QR-код деньги практически мгновенно «уходят» на расчетный счет продавца, и ими сразу можно воспользоваться.

Для покупателей в оплате через СБП есть как положительные, так и негативные моменты. Начнем с плюсов. Для многих это удобнее: не нужно носить с собой пластиковую карту. Этот способ оплаты особенно актуален для владельцев айфонов. С введением санкций они потеряли возможность расплачиваться с помощью технологии NFC. Им приходится клеить на смартфоны стикеры, которые фактически заменяют карту и бесплатны лишь при выполнении определенных условий. Еще один плюс в том, что оплата через СБП безопаснее, поскольку карта в процессе не фигурирует. Соответственно, у потенциальных мошенников не будет шанса завладеть персональными данными.

Основной минус же состоит в том, что для оплаты требуется доступ в интернет.

— При оплате по QR-коду карта не задействована, а значит, за покупку не будет начислен кешбэк и другие бонусы. Кроме того, такие платежи не учитываются в расходах по карте — это важно для тех, у кого есть определенный минимальный лимит по тратам, — объясняет Ксения Токарева.

Есть и категория граждан, для которых оплата с помощью смартфона — не плюс, а дополнительная сложность. Это пенсионеры. Именно поэтому навязывать тот или иной способ расчета как минимум неправильно. Это очевидное нарушение закона о защите прав потребителей.

Ксения Токарева напоминает, что по закону продавец должен предоставить все возможные способы оплаты, а покупатель — выбрать, какой ему больше по душе.

КСТАТИ,

При оплате по QR-коду лимит на бесплатные банковские переводы по карте не расходуется. Оплата и перевод — это разные операции. В некоторых местах могут предложить оплатить покупку переводом. Тогда лимит будет тратиться.

Популярные вопросы

Какой лимит на бесплатные переводы? Комиссия за переводы между разными банками через Систему быстрых платежей отсутствует при общей сумме переводов до 100 тысяч рублей в месяц.Что такое QR-код СБП? QR-код — это графическое изображение, в котором зашифрована вся необходимая платежная информация: банковские реквизиты, сумма и назначение платежа. Таким образом информация защищается от прочтения без специальных программных средств.Куда обращаться, если деньги не дошли? Если средства были отправлены через СБП, но не дошли до получателя, отправитель должен обратиться в свой банк.Как возвращают деньги? Если покупатель возвращает товар, оплаченный через СБП, средства возвращаются также через СБП. Покупатель обращается в магазин с чеком, в котором указаны номер операции и номер телефона. По этим реквизитам продавец делает «обратную операцию» и моментально возвращает деньги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Серафима Перфильева, главный бухгалтер коммерческих организаций 6-й категории, налоговый консультант: