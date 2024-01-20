В России появится льгота для отцов в декрете

Для отцов в декретном отпуске будут предоставлены социальные гарантии наравне с матерями с детьми. Для них будет доступно повышение квалификации и профессиональное обучение. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии», — передает «Лента.ру» слова Бессараб.

Она уточнила, что гарантии будут предоставляться по повышению квалификации на те профессии, которые на данный момент востребованы на рынке труда, и на профессиональное обучение.

Член комитета Госдумы поделилась тем, что перед Новым годом правительство России ответило на ее письмо с вопросом о декрете для отцов. По ее словам, решения по этому предложению пришлось ждать достаточно долго.