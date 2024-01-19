Россиян предостерегли от покупки авто за счет маткапитала

Разрешение тратить материнский капитал для покупки автомобиля может привести к злоупотреблениям с этой мерой поддержки. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

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Такое решение также спровоцирует неэффективное использование бюджетных средств, предостерегла Голикова. По мнению вице-премьера, после приобретения автомобиля за счет маткапитала потребуются дополнительные средства на его содержание. Таким образом, использование маткапитала временно улучшит положение российских семей с детьми, но не обеспечит их устойчивого благосостояния.

Голикова подчеркнула, что региональные власти за счет бюджетов субъектом могут предоставлять семьям дополнительные меры поддержки, включающие различные направления использования средств маткапитала, включая приобретение автомобиля.

В августе 2023 года снять ограничение на использование маткапитала предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — отметила он.

Депутат добавила, что семьи могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей.