В России появится новый способ проверки ювелирных изделий на подлинность

В России появится возможность осуществлять проверку подлинности ювелирных изделий с помощью QR-кода. Об этом пишут «Известия».

Издание ознакомилось с сопроводительными документами к проекту постановления правительства. Как отмечается, данный способ проверки был разработан Минфином.

Уточняется, что она будет осуществляться посредством QR-кода через сайт Федеральной пробирной палаты (ФПП). В данном ведомстве заявили, что характеристики изделий можно будет узнавать в режиме реального времени. Кроме того, у граждан будет возможность определить его статус, отметили в ФПП.

Теперь магазины будут размещать QR-код со ссылкой на сайт, где можно оставить обращение в ФПП, касающееся соответствия продукции требованиям российского законодательства.

Отмечается, что нововведения не приведут к значительным материальным издержкам. При этом покупатели будут детально изучать продукцию, которую они приобретают. В настоящее время граждане могут проверять данные о товаре с помощью 16-значного идентификационного номера.