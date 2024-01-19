Эксперт назвала способы избежать скрытых списаний с карты

Существует несколько способов защититься от скрытых списаний с карты, которые практикуют банки и маркетплейсы. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Главным образом, следует отказаться в банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Далее нужно установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях, а также запретить любые списания без подтверждения клиента, посоветовала финансист.

По словам Валишвили, законопроект, предполагающий, в частности, запрет на автоматические списания для платных сервисов, внесен в Госдуму и поддержан правительством.

Ранее Мери Валишвили рассказала, что в период выпуска новых купюр активизируются мошенники. По словам специалиста, если банкоматы не успели вовремя переоборудовать, то деньги лучше внести через кассу банка.