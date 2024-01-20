Как рассчитать размер будущей пенсии

В России процедура расчета пенсии имеет свои особенности, которые важно учитывать для того, чтобы иметь представление о размере будущих выплат. О том, как рассчитывается пенсия и какие факторы влияют на ее размер — в материале URA.RU.

Получение предварительной информации

Согласно последним изменениям, Социальный фонд России предоставляет гражданам информацию о пенсионных правах, включая предварительный расчет пенсии. Женщины могут получить эту информацию начиная с 40 лет, мужчины — с 45. Доступ к данным осуществляется через личный кабинет на портале госуслуг, а также в клиентских службах фонда и МФЦ.

Использование онлайн-калькулятора

Для самостоятельного расчета пенсии можно воспользоваться онлайн-калькулятором, доступным на сайте Социального фонда. Этот инструмент позволяет оценить, как различные факторы, такие как стаж работы, зарплата, количество детей и другие, могут повлиять на будущие пенсионные выплаты.

Критерии назначения пенсии

В 2024 году для получения страховой пенсии по старости необходимо достичь возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин, иметь не менее 15 лет стажа и накопить 28,2 пенсионных коэффициента. Заявление на пенсию можно подать через госуслуги или лично в органах Социального фонда.

Формула расчета пенсии

Размер страховой пенсии определяется по формуле, включающей фиксированную выплату (в 2024 году — 8134 рублей 88 копеек) и индивидуально рассчитанную страховую часть, основанную на стаже и заработке до 2002 года, а также на взносах после этой даты. Стоимость пенсионного балла с 1 января 2024 года составит 133,05 рубля.

Надбавки и льготы