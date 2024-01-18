Россиянам рассказали, как получить льготу на оплату ЖКХ

Собственники и наниматели жилья, члены жилищных кооперативов имеют право на получение государственной помощи в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ, заявил юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие граждане должны постоянно проживать в России и не иметь задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, право на получение государственной помощи в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют следующие категории граждан: собственники жилых помещений, наниматели жилых помещений по договорам найма в государственном, муниципальном и частном жилищных фондах, члены жилищных кооперативов, пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, — перечислил эксперт.

При этом, по словам специалиста, граждане должны проживать в РФ на постоянной основе, не иметь задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и тратить на эти расходы более установленной доли (обычно 22%) от совокупного дохода семьи. Русяев подчеркнул, что при расчете субсидии учитываются доходы всех постоянно проживающих членов семьи заявителя, к ним относятся супруги, дети и родители несовершеннолетних детей. Также помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства могут получить малоимущие россияне.

Помощь на оплату услуг ЖКХ может быть предоставлена малоимущим гражданам из числа собственников, нанимателей, членов ЖК и пользователей жилых помещений при соблюдении установленных требований. При этом точный размер требований к финансовому состоянию семьи в каждом регионе разный, — заключил Русяев.