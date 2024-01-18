Юристы объяснили, что делать, если курьер опоздал

Зачастую курьеры из-за загруженности и других факторов опаздывают к своим клиентам. В этой связи вопрос о том, как нужно действовать в такой ситуации, становится актуальным, отмечает «Российская газета».

Она ссылается на материалы Роскачества и компанию «Консультант Плюс».

Согласно статье 28 закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок.

Кроме того, как пишет издание, он имеет право поручить выполнение оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы, отказаться от исполнения договора об оказании услуги.

«Таким образом, вы можете потребовать скидку или отказаться оплатить, поскольку вы договаривались к определенному времени», — говорится в публикации.