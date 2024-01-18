В России спрогнозировали рост цен на чай и кофе

Розничные цены на чай и кофе в России могут увеличиться в случае затягивания кризисной ситуации в Красном море из-за участившихся случаев ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил эксперт, на динамику розничных цен в среднесрочной перспективе может повлиять ряд факторов, включая резкое увеличение времени доставки грузов и удорожание логистических услуг. Однако, как заверил Чантурия, рост розничных цен на чай и кофе вряд ли окажется критичным.

В то же время многое будет зависеть от продолжительности сохранения напряженной обстановки в Красном море, считает эксперт. Если ситуация разрешится в ближайший месяц, тогда морские логистические маршруты вернутся к обычному графику. Однако в случае затягивания ракетных атак хуситов «изменения себестоимости четко отразятся на конечной стоимости готовых видов чая и кофе», заключил Чантурия.