Банкир спрогнозировал снижение доходности вкладов в России

По итогам первого квартала 2024 года ключевая ставка начнёт снижаться, а вместе с ней — доходность по вкладам, ожидает зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. По его словам, сейчас ставки по вкладам находятся на пике, предпосылок для их роста нет.
Банкир рекомендовал разместить деньги в накопительные инструменты. 60% средств можно положить на рублёвый вклад на полгода.
«Открывать длинные депозиты — на один-три года — сегодня нецелесообразно, оптимальный срок размещения сейчас — полгода. Это удачное сочетание срока и доходности, а также возможность гибко управлять своими сбережениями в случае изменения ситуации на рынке», — рассказал Охорзин «Известиям».
Исходя из личного бюджета и планов, до 40% средств стоит разместить на накопительном счёте с начислением процента на остаток, чтобы деньги приносили доход и при этом всегда были «под рукой», отмечает эксперт.
«Выбирая накопительный счёт, важно обратить внимание на два условия — размер процентной ставки и минимальный остаток средств, на который она будет начисляться. При этом важно, чтобы ставка сохранялась в течение всего срока размещения средств, а не в первые месяцы после открытия счёта. Только в этом случае вы получите действительно выгодную доходность», — объяснил Охорзин.