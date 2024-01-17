Минстрой предложил усилить контроль за ЖКХ в отопительный сезон

Контроль за работой ЖКХ должен быть усилен во время прохождения регионами осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ РФ по итогам совместного заседания комитетов Госдумы по строительству и ЖКХ, а также по контролю с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что отдельного рассмотрения требует вопрос повышения ответственности ресурсоснабжающих организаций.

«Дополнительные нормативные решения могут быть приняты в части усиления ответственности и контроля при прохождении регионами осенне-зимнего периода», — также отметили в Минстрое.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин считает важным вопросом усиление контроля в рамках работы отдельных объектов коммунальной инфраструктуры. Министр рассказал, что при участии ведомства прорабатывается вопрос снятия моратория на проверки в сфере ЖКХ. Также рассматривается вопрос обязательного участия представителей Ростехнадзора и ГЖИ (государственной жилищной инспекции) в работе комиссий по оценке готовности к осенне-зимнему периоду.