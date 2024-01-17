IT-эксперт дал совет по выявлению телефонных мошенников

«Когда мы слышим записанный заранее голос, то он звучит по-человечески, но при диалоге начинаются искажения, потому что ответы на эти вопросы не были прописаны в программе изначально. Поэтому старайтесь больше говорить. Чем дольше вы говорите, спрашиваете что-то, тем больше шансов, что вы поймете, с кем разговариваете», — пояснил эксперт.