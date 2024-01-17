Соцфонд в беззаявительном порядке повысил размер единого пособия семьям

Социальный фонд России в беззаявительном порядке с января повысил размер единого пособия семьям. В среднем по стране размер пособия увеличился на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц, сообщается на сайте фонда.

"С нового 2024 года в России на 7,5% вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Социальный фонд в январе в беззаявительном порядке повысил семьям размер единого пособия", - говорится в сообщении.

В среднем по стране размер единого пособия увеличился на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц. Так, размер пособия для детей теперь составляет от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц, а для беременных - от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Так как эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. На банковские карты перечислят выплату за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля.